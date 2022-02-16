Украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) засветился в патриотической футболке цвета украинского флага, обратившись к украинцам с патриотической речью.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко опубликовал у себя в Инстаграм фото по случаю Дня Единения, который украинцы празднуют 16 февраля.

«Сегодня, как никогда, я хочу поддержать Украину и нас украинцев! На нашу судьбу выпало много испытаний и нам будет, о чем рассказать нашим внукам», - обратился Потап к поклонникам, добавив, что в трудные времена украинцы всегда находили силы, чтобы объединиться ради общего будущего.

«Украина – это люди, которые живут, любят, работают и развивают нашу страну. Это люди, которые даже за границей сохраняют нашу культуру, традиции и безграничную любовь к Богом данной Земле!», - добавил Потап.

Он предложил поклонникам поддержать патриотический дух и делиться в сети роликами, песнями и стихами об Украине.

В комментариях артисту оставили массу теплых отзывов.

«Так это гордо и сильно до мурашек. Любимая и родная Украина живи, процветай!», «Только в Украине, есть такие талантливые артисты, такие как вы», «С уважением к Украине, Мексика с вами смелые люди, которые знают, как преодолевать неурядицы», «Любим тебя. Великолепный и крутой», - пишут люди.

Напомним, что Потап показал, как выглядит его 64-летняя мама: «Очень молодая и красивая».

Как сообщала Politeka, Потап заговорил о нацотборе на "Евровидения", поклонники ответили.

Также Politeka писала, что Потап отважился на внезапные перемены в жизни: "Есть огромные плюсы в...".