Олексій Потапенко( Потап), чоловік Насті Каменських, показав себе і розповів про своє рішення, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - популярний український виконавець, який прославився завдяки дуету "Потап і Настя". Тепер артист одружений на Каменських і управляє успішний продюсерським центром, а також розвиває сольну кар'єру під псевдонімом ПТП. Зірка довгий час займався спортом і має звання майстра спорту з водного поло. А на нових сторіс в Instagram Олексій розповів, що вирішив повернутися до спорту.

"Є, безумовно, величезні плюси в тому, що ти повертаєшся в спорт. Що я розповідаю...Доброго ранку. Все таки тут офігенний СПА. Такий кайф", - сказав Олексій.

На кадрах Потап перебував у СПА. Артист був у халаті і насолоджувався процесом. А потім показав себе вже після виходу зі СПА, розповівши, яке отримав там насолоду.

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