Як передає Politeka.net, відомий український артист і продюсер Олексій Потапенко (Потап) показав свою маму в день її народження.
Любмила Потапенко - колишня чемпіонка світу з підводного плавання, яка до останнього часу працювала персональним тренером та інструктором з групових занять в одному з елітних клубів Києва. 9 лютого їй виповнилося 64 роки.
На своїй сторінці в Instagram Потап показав фото мами на якому вона зображена зі своїм онуком Андрієм - сином Потапа від шлюбу з Іриною Горовою. Схоже, відсвяткувати ювілей вирішили в сімейному колі.
"Мама і син! З днем народження! Ми тебе з @potapchiq любимо! # мама", - підписав знімок артист.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Єфросиніна розкрила невідомі подробиці про Олену Кравець з "Квартал 95": "Вона весь час в жорсткому..."
Потужні магнітні бурі завдадуть серію ударів, українців попередили: дати і як убезпечити себе
Трагедія в день народження: обірвалося життя зірки радянського кіно
"Немитий, голодний": друзі розкрили сумні подробиці останніх днів життя Куравльова
Мама Потап захопила шанувальників артиста.
"Дуже молода і красива мама«,» вітаю, неймовірна«," красива мама у Вас 🌸 💖 ❤ щастя і здоров'я їй!", "Прекрасні", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Настя Каменських кокетливо танцювала на камеру і спровокувала розбірки в мережі: "покликання бути клоуном"
Як повідомляла Politeka, Каменських на кухні наочно показала, як Потапу з нею пощастило: "прекрасна дружина"
Також Politeka писала, що Каменських показала себе без косметики в сукні-сітці:»Зігріваюся перед сном..."