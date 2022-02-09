Як передає Politeka.net, відомий український артист і продюсер Олексій Потапенко (Потап) показав свою маму в день її народження.

Любмила Потапенко - колишня чемпіонка світу з підводного плавання, яка до останнього часу працювала персональним тренером та інструктором з групових занять в одному з елітних клубів Києва. 9 лютого їй виповнилося 64 роки.

На своїй сторінці в Instagram Потап показав фото мами на якому вона зображена зі своїм онуком Андрієм - сином Потапа від шлюбу з Іриною Горовою. Схоже, відсвяткувати ювілей вирішили в сімейному колі.

"Мама і син! З днем народження! Ми тебе з @potapchiq любимо! # мама", - підписав знімок артист.

Мама Потап захопила шанувальників артиста.

"Дуже молода і красива мама«,» вітаю, неймовірна«," красива мама у Вас 🌸 💖 ❤ щастя і здоров'я їй!", "Прекрасні", - пишуть в коментарях.

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