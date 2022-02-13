Коментатори не стали тягнути і засипали стрічку Потапа повідомленнями. Багато хто вважає, що групу Калуш просто злили, а інші встали на бік Аліни Паш.

Як повідомляє Politeka.net, 12 лютого в Україні пройшов Нацвідбір на пісенний конкурс "Євробачення-2022". Переможницею фінального відбору стала Аліна Паш.

Не зміг обійти стороною цю подію популярний артист Потап, який поділився своїми думками після перегляду ефіру.

Потапу сподобалося, що на Нацвідборі про себе заявили багато "молодих і свіжих" хлопців. Серед конкурсантів він назвав своїх улюбленців, виділивши кілька яскравих музикантів.

"Дуже класні пісні у Веллбоя, харизматична Аліна, дуже подобається Роксолана і хлопці з Калуша не підвели, тішусь тим, як зростає рівень виконавців, конкурс це завжди конкуренція і підвищення якості!", - відзначив Потап і поцікавився у користувачів мережі про їхні враження.

Коментатори не стали тягнути і засипали стрічку Потап повідомлення. Багато хто вважає, що групу Калуш просто злили і саме вони заслуговують перемоги. Інші встали на бік Аліни Паш і раді, що саме вона представлятиме країну на конкурсі "Євробачення-2022".

"Калуша злили і це факт", "Злили половину нормальних", "Найсумніший і несправедливий відбір", "Щоб не говорили, а Аліна Паш гідна", "Слабенько, особливо в організації", - писали користувачі Мережі.

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