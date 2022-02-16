Як повідомляє Politeka.net, кореспондент ТСН та ведучий "1+1" Костянтин Грубич в ефірі програми "Твій день" розповів про загиблу дочку Олю і про те, як вони з дружиною переживали цю трагедію (щоб переглянути відео доскролльте новину до кінця).

За словами ведучого, цей біль втрати ніколи не проходить, і вони з дружиною досі не вирішили, що робити з речами загиблої дочки.

"Минуло вже не мало років, але цей біль не проходить. Кажуть, що коли людина йде, то потрібно позбутися від речей. Ось ми з дружиною досі не вирішили, що робити з речами нашої дочки. Тому що руки не піднімаються", - поділився Костянтин.

Він також зізнався, що тільки після смерті Ольги дізнався, що вона писала вірші, вела щоденник, а напередодні трагедії знищила деякі його сторінки, як відчувала.

Відзначимо, що 17-річна дочка Костянтина Грубича трагічно загинула в ДТП - її збив автомобіль, коли вона поверталася додому і йшла від метро. Спочатку три тижні за життя дівчини боролися лікарі, вона перебувала в комі, а потім померла. Аварія трапилася 26 червня 2014 року, а 12 липня дочки ведучого не стало.

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