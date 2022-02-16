Как сообщает Politeka.net, на одном из фанатских ютуб-каналов опубликовали забавное архивное видео, на котором показали, как Андрей Данилко и его команда выглядели в молодости. Отмечается, что ролик был снят в 1999 году в Кременчуге, в нем можно увидеть, как команда артиста по-домашнему отмечает день рождения "мамы Верки Сердючки" Инны Белоконь (чтобы посмотреть видео, доскролльдте новость до конца).

В ролике Андрей, Инна и другие члены их коллектива еще очень молодые и задорные. Они "без пантов", пьют из пластиковых стаканчиков и закусывают картошкой в мундире. Сам Данилко отметился еще и тем, что отлично говорит на украинском языке, что некоторых пользователей очень удивило.

В комментариях начали бурно обсуждать ролик, засыпая Данилко и Инну комплиментами и теплыми словами: "Как же он вкусно ест картошку! А у Инны голос всё такой же", "Эх, какие все молодые", "И ничего из себя не строили, выпили мундеркой закусили и всё было хорошо и весело", "Андрею и творческой группе крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения, всех благ!", "Как скучно стало жить без вас в 2022", "Андрей такой же прекрасный, как и раньше, выглядит на все 100", "Самые лучшие, самые искренние, спасибо вам что вы есть! Крепкого здоровья!".

Напомним, Данилко, отказавшийся от судейства в Нацотборе, сделал украинцам подарок: "Это будет хитом".

Как сообщала Politeka, Данилко снова вырядился в Верку Сердючку и вместе с мамой заинтриговал новостью: "В понедельник...".

Также Politeka писала, что "Каждому свое": Данилко в образе Сердючки дерзко ответил на обвинения.