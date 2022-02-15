Финалист второго сезона "Холостячки" со Златой Огневич Максим Тарапата поделился с поклонниками страшной новостью - почти полностью сгорела его родная школа.

32-летний бизнесмен опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, в которых рассказал о трагедии, передает Politeka.net.

Так, Тарапата, оказывается учился в Киевской гимназии восточных языков. В ночь на 14 февраля в учебном корпусе гимназии произошел сильный пожар, уничтоживший крышу и последний этаж.

"День сегодня начался со страшных новостей... Потому что сегодня ночью был страшный пожар в школе, которую я заканчивал, - гимназию восточных языков. Сгорел полностью третий этаж, крыша, поврежден второй этаж... Дело в том, что эта школа уникальная. Правда, ей 86 лет. Многие выпускники школы - это послы, консулы в разных странах, это работники дипломатических миссий в МИДе, они представляют нашу страну...", - поделился Тарапата.

Звезда "Холостячки" обратился к украинцам за помощью:

"Сейчас все встревожены, пытаемся понять, чем можно помочь... Организовать донаты, чтобы восстановить. Не хотелось бы, чтобы на этом уникальном месте, был построен очередной небоскреб. Будет большая трагедия, если история этой замечательнй школы закончится вот так...".

Отметим, Максим Тарапата хоть и не одержал победу в "Холостячке-2", но все же ему удалось сдружиться с Огневич, после того, как ее бросил победитель Макс Задворный.

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