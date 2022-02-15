Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева, которая побеждала в украинском шоу "Танці з зірками", а также была хореографом грузинского варианта проекта, поедлилась своими переживаниями на своей странице в Инстаграм.

Илона Гвоздева затронула тему, которая сейчас волнует многих украинцев.

«Сейчас для всех нас настали тревожные времена! Самое страшное для меня - это жить в неведении и быть неуверенным в завтрашнем дне в своей родной стране! Сегодня страшно смотреть и слушать новости, в школе родителям делают оповещения о плане эвакуации детей и так далее!», - написала звезда в новом посте.

Илона Гвоздева, что сейчас больше всего хочет быть рядом со своей семьей.

«Я не знаю, что будет завтра с нами, но точно знаю с кем и где я хочу быть сегодня и сейчас - это со своей семьей и в своей стране! И что бы ни произошло, я точно знаю, я у себя ДОМА и здесь мое место СИЛЫ!», - отметила она.

Напомним, Гвоздева из «Танців з зірками» показала, на что идет ради красивой фигуры: «После 30-ти уже…»

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