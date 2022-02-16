Как сообщает Politeka.net, корреспондент ТСН и ведущий "1+1" Константин Грубич в эфире программы "Твій день" рассказал о погибшей дочери Оле и о том, как они с женой переживали эту трагедию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам ведущего, эта боль утраты никогда не проходит, и они с супругой до сих пор не решили, что делать с вещами погибшей дочери.

"Прошло уже не мало лет, но эта боль не проходит. Говорят, что когда человек уходит, то нужно избавиться от вещей. Вот мы с женой до сих пор не решили, что делать с вещами нашей дочери. Потому что руки не поднимаются", - поделился Константин.

Он также признался, что только после смерти Ольги узнал, что она писала стихи, вела дневник, а накануне трагедии уничтожила некоторые его страницы, как чувствовала.

Отметим, что 17-летняя дочь Константина Грубича трагически погибла в ДТП – ее сбил автомобиль, когда она возвращалась домой и шла от метро. Сначала три недели за жизнь девушки боролись врачи, она пребывала в коме, а затем умерла. Авария случилась 26 июня 2014 года, а 12 июля дочери ведущего не стало.

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