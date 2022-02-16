Відома українська ведуча Маша Єфросиніна, яка раніше повідомила про свою хворобу, зізналася, що захворювання протікає важко.

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість показала себе в домашній обстановці на нових кадрах у своїх сторіз. Раніше 42-річна Єфросиніна повідомила, що захворіла. Цією новиною ведуча поділилася наступного дня після фіналу Нацвідбору на Євробачення, який пройшов 12 лютого.

На нових кадрах Єфросиніна лежала в ліжку в халаті. Ведуча була без макіяжу і явно відпочивала в домашній обстановці. За її спиною можна було побачити розкішний букет квітів.

«Приветулі. Королева сексуальних голосів в ефірі! Я тут щось жорстко прогворіла", - зізналася ведуча.

Вона зазначила, що в епоху коронавірусу дивно чути від лікарів інші діагнози.

"Коли тобі кажуть: "Це не ковид«, ти такий: "А що?". Начебто скасували інші вірусняки", - пожартувала Єфросиніна.

Вона додала, що останні два дні була "в провалі" через свою хворобу.

Варто відзначити, що фінал Нацвідбору на Євробачення, який вела Єфросиніна, не обійшовся без скандалу. Так, переможницею стала Alina Pash, яка, як з'ясувалося, їздила в окупований Крим і робила фото на Красній площі в Москві. Зараз виконавиця намагається довести, що на територію півострова вона потрапила через Україну, а не літаком з Москви, як припускають деякі.

Крім того, група KALUSH назвала результати Нацвідбору сфальсифікованими через плутанину під час їх оголошення.

Нагадаємо, Єфросиніна після скандалу на Нацвідборі вразила заявою і кадрами з чоловіком.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна після скандалу в Нацвідборі на "Євробачення-2022" злягла з температурою.

Також Politeka писала, що оголошено переможця Нацвідбору, який представить Україну.