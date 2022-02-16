Известная украинская ведущая Маша Ефросинина, ранее сообщившая о своей болезни, призналась, что заболевание протекает тяжело.

Как сообщает Politeka.net, знаменитость показала себя в домашней обстановке на новых кадрах в своих Сториз. Ранее 42-летняя Ефросинина сообщила, что заболела. Этой новостью ведущая поделилась на следующий день после финала Нацотбора на Евровидение, который прошел 12 февраля.

На новых кадрах Ефросинина лежала в постели в халате. Ведущая была без макияжа и явно отдыхала в домашней обстановке. За ее спиной можно было увидеть роскошный букет цветов.

«Приветули. Королева сексуальных голосов в эфире! Я тут что-то жестко проболела», - призналась ведущая.

Она отметила, что в эпоху коронавируса странно слышать от врачей другие диагнозы.

«Когда тебе говорят: «Это не ковид», ты такой: «А что?». Как будто бы отменили другие вирусняки», - пошутила Ефросинина.

Она добавила, что последние два дня была «в провале» из-за своей болезни.

Стоит отметить, что финал Нацотбора на Евровидение, который вела Ефросинина, не обошелся без скандала. Так, победительницей стала Alina Pash, которая, как выяснилось, ездила в оккупированный Крым и делала фото на Красной площади в Москве. Сейчас исполнительница пытается доказать, что на территорию полуострова она попала через Украину, а не самолетом из Москвы, как предполагают некоторые.

Кроме того, группа KALUSH назвала результаты Нацотбора сфальсифицированными из-за неразберихи во время их объявления.

Напомним, Ефросинина после скандала на Нацотборе поразила заявлением и кадрами с мужем.

Как сообщала Politeka, Ефросинина после скандала в Нацотборе на "Евровидение-2022" слегла с температурой.

Также Politeka писала, что объявлен победитель Нацотбора, который представит Украину.