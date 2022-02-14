Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая вместе с Тимуром Мирошниченко была ведущей Нацотбора на Евровидение-2022, показала новое видео.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 42-летняя украинская телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина поделилась с поклонниками нежным видео со своим мужем Тимуром Хромаевым.

"Сегодня все обстоятельства жизни кажутся второстепенными. Бесценны лишь МИР и ЛЮБОВЬ!",- написала Ефросинина.

На нежное видео Маше с мужем лайкнули фотограф Соня Плакидюк, актриса Анна Гресь, фитнес тренер Марина Боржемская и сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.

Поклонники написали много комментариев: "❤️❤️❤️Мира и любви Вам, Мария!", "Красивые, милые 😍❤️🔥 ", "Мира и любви нам всем ❤❤❤ ", "Мира, здоровья и любви вам и всем людям на планете!❤️", "Любовь в каждой клеточке".

Напомним, что Маша Ефросинина вместе с Тимуром Мирошниченко была ведущей Национального отбора на Евровидение-2022, который не обошелся без скандалов. Дело в том, что с подсчетами баллов возникла проблема, ведь редакторы продиктовали ведущим неправильные цифры. Группа Kalush, которые заняли второе место, собираются подавать в суд.

Ранее Politeka сообщала, что Ефросинина после скандала в Нацотборе на "Евровидение-2022" слегла с температурой: что с ведущей сейчас.

Напомним, что "Испанский стыд": Остапчук жестко потроллил ведущего Нацотбора на Евровидение Мирошниченко, Полякова вмешалась.

Также Politeka писала, что Ефросинина рассказала о большой ошибке, которую допускают родители: "Самое ужасное...".