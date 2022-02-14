Не успел отгромыхать Нацотбор в субботу, 12 февраля, как на следующий день болезнь приковала 42-летнюю Ефросинину к постели. Ведущая опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

На первом снимке пышущая здоровьем, в роскошном золотистом платье, Маша показала себя во время съемок Нацотбора.

На следующем фото Ефросинина, в домашней одежде, без макияжа и прически, но в очках, лежала в постели "в обнимку" с градусником.

И еще на одном кадре звезда похвасталась букетом цветов, который, видимо, ей преподрнесли, чтобы выздоравливала скорее.

Отметим, Нацотбор на "Евровидение" в этом году прошел не без эксцессов. Победительницей стала певица Alina Pash, которая, как выяснилось, фотографировалась на Краснй площади в Москве несколько лет назад, а также ездила в оккупированный Крым.

Певице пришлось срочно оправдываться за свои поездки. В первом случае, Алина заявила, что это был всего лишь пранк, который, "к сожалению, люди не поняли".

А во втором, она действительно ездила в Крым, но не ради выступления, а на свадьбу к знакомой украинке.

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