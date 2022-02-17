Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) після участі в декількох талант-шоу почала працювати в корпорації Дмитра Монатіка. Дівчина сподівалася на довгу співпрацю, однак, через приблизно рік роботи її і ще одну солістку Nino Basilaya посадили поруч і сказали, що далі вони самі. Про це співачка розповіла в інтерв'ю DOROTYE.

"Команда посадила нас на диван і сказала, що хлопці, далі вам потрібно йти самим. Ми у вас віримо, у вас все вийде", - згадує Ліда.

На той момент, як зізналася Lida Lee це стало великою несподіванкою і навіть ударом для неї.

"Мені сумно було, в якийсь період, що це закінчилося. Тому що це було дуже несподівано. Це було різко, в один момент. На передодні Atlas Weekend і ми не очікували, що так буде. Взагалі. І передумов, скажімо, до цього не було", - зізналася артистка.

Однак, Ліда з вдячністю згадує свою роботу з Монатіком і його командою, каже, що багато чому навчилася. Тепер же в її житті почався період сольної кар'єри, і вона дізнається ще більше нового і цікавого.

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