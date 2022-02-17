Как сообщает Politeka.net, известная певица Lida Lee (Лидия Скорубская) после участия в нескольких талант-шоу начала работать в корпорации Дмитрия Монатика. Девушка надеялась на долгое сотрудничество, однако, спустя примерно год работы ее и еще одну солистку Nino Basilaya посадили рядом и сказали, что дальше они сами. Об этом певица рассказала в интервью DOROTYE.

"Команда посадила нас на диван и сказала, что ребятки, дальше вам нужно идти самим. Мы в вас верим, у вас все получится", - вспоминает Лида.

На тот момент, как призналась Lida Lee это стало большой неожиданностью и даже ударом для нее.

"Мне грустно было, в какой-то период, что это закончилось. Потому что это было очень неожиданно. Это было резко, в один момент. На кануне Atlas Weekend и мы не ожидали, что так будет. Вообще. И предпосылок, скажем, к этому не было", - призналась артистка.

Однако, Лида с благодарностью вспоминает свою работу с Монатиком и его командой, говорит, что многому научилась. Теперь же в ее жизни начался период сольной карьеры, и она узнает еще больше нового и интересного.

Напомним, Лида Ли попала в неловкую ситуацию перед Лесей Никитюк: "Знали, что у меня есть…".

Как сообщала Politeka, Лида Ли перед выходными устроила зажигательные танцы в коротком пиджаке: "Прямо непревзойденная".

Также Politeka писала, что Лида Ли и Дмитрий Каднай решились показать, что происходило с ними за кадром: "Завтра ж Новый год...".