Как сообщает Politeka.net, известная певица Lida Lee (Лидия Скорубская) после участия в нескольких талант-шоу начала работать в корпорации Дмитрия Монатика. Девушка надеялась на долгое сотрудничество, однако, спустя примерно год работы ее и еще одну солистку Nino Basilaya посадили рядом и сказали, что дальше они сами. Об этом певица рассказала в интервью DOROTYE.
"Команда посадила нас на диван и сказала, что ребятки, дальше вам нужно идти самим. Мы в вас верим, у вас все получится", - вспоминает Лида.
На тот момент, как призналась Lida Lee это стало большой неожиданностью и даже ударом для нее.
"Мне грустно было, в какой-то период, что это закончилось. Потому что это было очень неожиданно. Это было резко, в один момент. На кануне Atlas Weekend и мы не ожидали, что так будет. Вообще. И предпосылок, скажем, к этому не было", - призналась артистка.
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Однако, Лида с благодарностью вспоминает свою работу с Монатиком и его командой, говорит, что многому научилась. Теперь же в ее жизни начался период сольной карьеры, и она узнает еще больше нового и интересного.
Напомним, Лида Ли попала в неловкую ситуацию перед Лесей Никитюк: "Знали, что у меня есть…".
Как сообщала Politeka, Лида Ли перед выходными устроила зажигательные танцы в коротком пиджаке: "Прямо непревзойденная".
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