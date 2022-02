Як передає Politeka.net, у відомої співачки Софії Ротару є єдиний син-51-річний Руслан Євдокименко, який разом зі своєю дружиною щасливо виховує двох дітей. Кадрами з ними він ділиться досить активно, тому нерідко розповідає про них і їх життя в тому числі.

Наприклад, дочка Руслана Євдокименко - Соня вчиться в Нью-Йорку, тому не так часто буває вдома. Вона вже встигла запам'ятатися як модель і блогер, дівчина часто з'являється на показах і любить стежити за модними тенденціями.

Соня вчиться на дизайнера і любить показувати тематичні знімки, нещодавно її батько Руслан поділився кадром з дочкою, яка позує в черговому незвичайному вбранні.

"Shine on my Love ❤ ️" - пише під кадром чоловік.

У мережі відреагували: "красуня; розумниця і красуня!; Неможлива красуня 🌺; дуже красива Сонечка!🙏 😘 ; Красуня😍; янголятко); she is truly extraordinary!!! Congratulations - and much success in all future endeavors!!!❤ ️ ; Красуня!😍 ; Ой, їй, їй, їй. Як описати складно і дивитися, прям засліплює. Гени, велика справа! Здоров'я і щастя всій Вашій красивій і талановитій родині!😍❤️».

Раніше у своєму Instagram 20-річна внучка відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася з шанувальниками новою фотографією зі своїм коханим-мільйонером Денисом Ждановим, який старший за неї на 13 років.

Варто сказати, що внучка Ротару не так часто ділиться фотографіями з бізнесменом.

На рідкісному фото Євдокименко ніжно посміхалася Жданову, а він її обіймав. Так, внучка Софії Ротару привітала свого коханого чоловіка, за якого зібралася заміж, З Днем закоханих.

