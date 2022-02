Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram єдиний внук відомої 74-річної української співачки Софії Ротару 27-річний Анатолій Євдокименко, який також займається музикою та пробує себе у модельному бізнесі, не часто ділиться особистими світлинами.

Однак цього разу внук Ротару вирішив опублікувати фото з крайньої фотосесії. На світлині Анатолій, якого назвали на честь дідусів, проникливо дивився у камеру.

"You have been in the dark for way too long…", - підписав світлину Анатолій словами з пісні гурту The Weeknd.

"Свобода – це здатність хотіти те, що хочеш насправді! ❤️", - написала невістка Софії Ротару та мама Анатолія Світлана Євдокименко.

Нову світлину внука Ротару також прокоментували шанувальники: "На маму схожий", "Толя, ти найкращий тільки не сумуй. Усміхайся частіше, у тебе гарна усмішка", "Увібрав всю красу неймовірно чарівної сім'ї💋💋💋💋💋💋💋💋💋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

