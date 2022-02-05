Починаюча модель і блогер Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, яка живе і навчається в Нью-Йорку, влаштувала провокацію, влаштувавши зйомки у ванній.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко - починаюча модель і блогерка, яка живе в Нью-Йорку. 20-річна красуня є онукою легендарної співачки Софії Ротару, яка нещодавно перехворіла Омикроном. Зараз артистка бореться з ускладненнями, які були через вірус. Євдокименко підтримала легендарну бабусю, коли вона повідомила про хворобу, а зараз поділилася новими сторіс в Instagram, влаштувавши провокаційну зйомку у ванній.

На кадрах Соня була в білій блузці. Блогерка розстебнула кілька гудзиків і спустила наряд з плечей, вражаючи свій молодий красою. Внучка Ротару посміхалася і крутилася перед камерою, дозволяючи поглянути на прекрасне.

Фолловери не змогли написати компліменти або поставити лайки, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

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