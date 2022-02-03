Як пише Politeka.net, Софія Ротару - легендарна українська співачка. Зірка у себе в Instagram зізналася, що захворіла омікроном, який дав ускладнення.
"Дорогі друзі і близькі мені люди! Ось і до мене добрався Омікрон…
Два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень", - розповів зірка.
А внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, яка проживає і навчається в США, в цей час показала новий образ у своїх сторіс. Зірка стояла в чорному костюмі перед дзеркалом, показуючи новий лук.
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"Дні на зйомках", - підписала кадри в сторіс Соня.
А до цього Євдокименко показала, як починається у неї ранок. Зірка зняла своїх собак, які лежали на дивані.
"Доброго ранку", - підписала сторіс у себе в Instagram Соня.
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