Внучка Софії Ротару, яка розповіла про свою хворобу і ускладнення, Соня Євдокименко, з'явилася в чорному образі.

Як пише Politeka.net, Софія Ротару - легендарна українська співачка. Зірка у себе в Instagram зізналася, що захворіла омікроном, який дав ускладнення.

"Дорогі друзі і близькі мені люди! Ось і до мене добрався Омікрон…

Два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень", - розповів зірка.

А внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, яка проживає і навчається в США, в цей час показала новий образ у своїх сторіс. Зірка стояла в чорному костюмі перед дзеркалом, показуючи новий лук.

"Дні на зйомках", - підписала кадри в сторіс Соня.

А до цього Євдокименко показала, як починається у неї ранок. Зірка зняла своїх собак, які лежали на дивані.

"Доброго ранку", - підписала сторіс у себе в Instagram Соня.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару показала розкішні кадри з нової чорно-білої фотосесії

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