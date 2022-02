Как передает Politeka.net, у известной певицы Софии Ротару есть единственный сын - 51-летний Руслан Евдокименко, который вместе со своей супругой счастливо воспитывает двоих детей. Кадрами с ними он делится довольно активно, поэтому нередко рассказывает о них и их жизни в том числе.

К примеру, дочь Руслана Евдокименко - Соня учится в Нью-Йорке, поэтому не так часто бывает дома. Она уже успела запомниться как модель и блогер, девушка часто появляется на показах и любит следить за модными тенденциями.

Соня учится на дизайнера и любит показывать тематические снимки, недавно ее отец Руслан поделился кадром с дочерью, позирующей в очередной необычном наряде.

«Shine on my Love ❤️» - пишет под кадром мужчина.

В сети отреагировали: «Красотка; Умница и красавица!; Невозможная красавица 🌺; Очень красивая Сонечка!🙏😘; Красавица 😍; Ангелочек); She is truly extraordinary!!! Congratulations - and much success in all future endeavors!!!❤️; Красавица!😍; Ой, ей, ей, ей. Как описать сложно и смотреть, прям ослепляет. Гены, великое дело! Здоровья и счастья всей вашей красивой и талантливой семье!😍❤️».

Ранее в своем Instagram 20-летняя внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась с поклонниками новой фотографией со своим любимым-миллионером Денисом Ждановым, который старше ее на 13 лет.

Стоит сказать, что внучка Ротару не так часто делится фотографиями с бизнесменом.

На редком фото Евдокименко нежно улыбалась Жданову, а он ее обнимал. Так, внучка Софии Ротару поздравила своего любимого мужчину, за которого собралась замуж, с Днем влюбленных.

