Як пише Politeka.net, в Instagram Андрій Задворний опублікував кілька сторіс, в яких показав, як готується до державного свята. Чоловік придбав прапор України, а також пожартував щодо буднів типового українця.
"Типовий укр. Прапор купив. Їду на Нову Пошту забрати Javelin, який оформив в "Дії" минулого тижня", - пожартував Задворний.
Також "холостяк" продемонстрував, як вивісив український прапор на своєму вікні, позначивши на відео президента України Володимира Зеленського.
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Несподівано Задворний отримав відповідь від президента, чим відразу ж похвалився в соціальних мережах. Судячи зі смайлів, чоловік був дуже здивований такій реакції.
"Андрій, ти молодець", - написав йому Зеленський в особистих повідомленнях в Instagram.
Як відомо, 16 лютого Володимир Зеленський оголосив Днем єднання. Це свято було введено у зв'язку з поширюваною інформацією про можливе вторгнення Росії.
Нагадаємо, що Задворний після розриву зі Златою Огневич розповів, чим керується в житті: "завжди ти сам".
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