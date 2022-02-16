Переможець другого сезону шоу "Холостячка", бізнесмен Андрій Задворний показав, як відзначає День єднання і похвалився повідомленням від президента.

Як пише Politeka.net, в Instagram Андрій Задворний опублікував кілька сторіс, в яких показав, як готується до державного свята. Чоловік придбав прапор України, а також пожартував щодо буднів типового українця.

"Типовий укр. Прапор купив. Їду на Нову Пошту забрати Javelin, який оформив в "Дії" минулого тижня", - пожартував Задворний.

Також "холостяк" продемонстрував, як вивісив український прапор на своєму вікні, позначивши на відео президента України Володимира Зеленського.

Несподівано Задворний отримав відповідь від президента, чим відразу ж похвалився в соціальних мережах. Судячи зі смайлів, чоловік був дуже здивований такій реакції.

"Андрій, ти молодець", - написав йому Зеленський в особистих повідомленнях в Instagram.

Як відомо, 16 лютого Володимир Зеленський оголосив Днем єднання. Це свято було введено у зв'язку з поширюваною інформацією про можливе вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Задворний після розриву зі Златою Огневич розповів, чим керується в житті: "завжди ти сам".

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