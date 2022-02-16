Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Андрей Задворный опубликовал несколько сторис, в которых показал, как готовится к государственному празднику. Мужчина приобрел флаг Украины, а также пошутил насчет будней типичного украинца.
«Типичный укр. Флаг купил. Еду на новую почту забрать Javelin, который оформил в «Дії» на прошлой неделе», - пошутил Задворный.
Также «холостяк» продемонстрировал, как вывесил украинский флаг на своем окне, отметив на видео президента Украины Владимира Зеленского.
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Неожиданно Задворный получил ответ от президента, чем сразу же похвастался в социальных сетях. Судя по смайлам, мужчина был очень удивлен такой реакции.
«Андрей, ты молодец», - написал ему Зеленский в личных сообщениях в Инстаграм.
Как известно, 16 февраля Владимир Зеленский объявил Днем единения. Этот праздник был введен в связи с распространяющейся информацией о возможном вторжении России.
Напомним, что Задворный после разрыва со Златой Огневич рассказал, чем руководствуется в жизни: "Всегда ты сам".
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