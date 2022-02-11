Переможець другого сезону реаліті-шоу "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огневич, Андрій Задворний розповів, що зараз відбувається в його житті.

Як передає Politeka.net, Андрій Задворний став переможцем реаліті-шоу "Холостячка", де боровся за серце Злати Огневич. Однак, через короткий час вони розійшлися через відсутність почуттів до неї. На своїй сторінці в Instagram Задворний вирішив поділитися своїм станом і розповів, що зараз відбувається в його житті.

"День видався "в'язкий". Я млявий, не продуктивний, як сонна муха. Спорт не привів до тями. Тільки вечірня прогулянка з другом освіжила трохи", - поскаржився на свій стан Андрій Задворний.

"Тим не менш, на мій відмінний настрій це ніяк не вплинуло. Взагалі спочатку 2022 року у мене жодного разу не спостерігалося поганого, пригніченого або апатичного настрою... Всьому причиною правильні глобальні рішення, які були прийняті в останні дні року, що минає... Але про це поки не готовий говорити, трохи пізніше", - видав Андрій Задворний.

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