Як пише Politeka.net, Андрій Задворний є успішним бізнесменом, який вирішив поборотися за серце Злати Огневич на шоу"Холостячка". І це зірці вдалося, адже артист переміг, але пара досить швидко розлучилася. А на нових кадрах Андрій в Instagram показав, кому привіз букет квітів на День Закоханих.
На кадрах зірка вибрав букет тюльпанів, після чого на автомобілі відправився до дочки. Як виявилося, у дівчинки в День закоханих День народження.
"14 лютого - особливий день для мене. Сьогодні я вітаю найулюбленішу дівчинку на світі!",- написав Андрій.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
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"З іменинницею . Всього їй найкращого!!!!!", "З Днем Народження дитину! Нехай росте щасливою", " яка милота. З іменинницею)", "з іменинницею нехай росте здоровою, щасливою і успішною на радість батькам".
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