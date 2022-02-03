Переможець шоу "Холостячка-2" бізнесмен Андрій Задворний розповів про свої життєві принципи і про те, як важливий досвід, адже саме на нього потрібно спиратися.

Андрій Задворний після перемоги на шоу, де героїнею була співачка Злата Огневич, став набирати популярність в соцмережі передає Politeka.net.

У своєму Instagram бізнесмен ділиться різними думками. Цього разу переможець "Холостячки" вирішив поділитися своїми життєвими принципами, які допомагають йому змінювати життя.

Зокрема, Андрій Задворний спирається на досвід, але при цьому залишатися гнучким до змін і проводить ревізію поглядів, а також бути сильним, і слухати різні точки зору.

Також Андрій Задворний зазначив, що його погляди й досвід змінюється, а принципи залишаються недоторканними, і саме це відіграє вирішальну роль.

"У своїй зоні відповідальності покладатися тільки на себе або на виняткових людей (їх багато не буває). Пам'ятати, що твоє потрібно тільки тобі. В кінці ланцюжка відповідальних за твоє життя завжди ти сам", - додав бізнесмен, який, до слова, практично відразу розлучився зі Златою Огневич.

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