Милим сімейним відео 24-річна Наталя Горова поділилася на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Судячи з кадрів, дівчина вирішила провести вечір в компанії свого молодшого брата, 13-річного Андрія.

Діти Потап побалували себе вечерею. Судячи з підпису, її приготувала Наталя, проте на відео можна побачити, як Андрій накладає її в тарілку. Блюдо на кадрах здається схожим на рагу.

"Андрій каже мені потрібно на Майстер Шеф", - підписала відео Наташа.

Брат і сестра перебували на кухні, в простій домашній обстановці. Поруч з ними на підлозі сидів їхній пес.

"Завжди поруч", - зазначила Горова, демонструючи собаку.

Відзначимо, що Наталія Горова - дочка продюсера Ірини Горової від її першого шлюбу. Коли її мати повторно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), він усиновив дівчину, і виховував її як рідну. Навіть після розлучення з її матір'ю Потап зберіг теплі стосунки з Наташею. У шлюбі з Горовий у артиста також народився їх спільний син Андрій.

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