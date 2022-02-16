Милым семейным видео 24-летняя Наталья Горовая поделилась на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Судя по кадрам, девушка решила провести вечер в компании своего младшего брата, 13-летнего Андрея.

Дети Потапа побаловали себя ужином. Судя по подписи, его приготовила Наталья, однако на видео можно увидеть, как Андрей накладывает его в тарелку. Блюдо на кадрах кажется похожим на рагу.

«Андрей говорит мне нужно на Мастер Шеф», - подписала видео Наташа.

Брат и сестра находились на кухне, в простой домашней обстановке. Рядом с ними на полу сидел их пес.

«Всегда рядом», - отметила Горовая, демонстрируя собаку.

Отметим, что Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от ее первого брака. Когда ее мать повторно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), он усыновил девушку, и воспитывал ее как родную. Даже после развода с ее матерью Потап сохранил теплые отношения с Наташей. В браке с Горовой у артиста также родился их совместный сын Андрей.

Напомним, экс-жена Потапа призналась, собирается ли покинуть Украину.

Как сообщала Politeka, экс-жена Потапа в черном наряде засветилась с дочкой и известной ведущей.

Также Politeka писала, что экс-жена Потапа показала, за каким занятием застукала дочь ночью.