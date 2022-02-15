Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая расставшись после 15 лет брака с Алексеем Потапенко, сумела сохранить с ним хорошие отношения. Сейчас они совместно управляют продюсерским центром, который занимается Надей Дорофеевой, Мишель Андраде и другими звездами.

В новом посте на совей странице в Инстаграм Ирина Горовая затронула актуальную тему.

«Сейчас в инфополе бурлит большое количество манипулятивных сообщений и всевозможных новостей, в котором многим достаточно тяжело сохранять спокойствие и ясную голову», - отметил она.

Ирина Горовая подчеркнула, что вместе с командой продюсерского центра продолжает работать, сохраняя спокойствие.

«Как СЕО и соучредительница украинской компании @mozgi_group хочу подчеркнуть, что мы всей командой остаемся в Украине, на своих местах, и продолжаем активно работать, создавать и создавать. Ведь в состоянии страха нет развития, а именно развитие важнейшее для креативных людей и талантов, двигающих индустрию вперед», - заявила экс-жена Потапа.

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