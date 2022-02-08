Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая была замужем за Алексеем Потапенко 15 лет. Потап воспитал не только приемную дочь Наташу, но и у пары родился совместный сын Андрей. После развода Алексей сохранил теплые отношения с детьми и бывшей женой, с которой и сейчас управляет продюсерским центром, который занимается Надей Дорофеевой, Мишель Андраде и другими звездами. Горовая кроме продюсерства занимается блогерством и в этот раз решила показать, за каким занятием подловила Наташу, поделившись сторисами в Инстаграм.
На кадрах дочь полезла в тумбочку, где достала печенье и съела. Как можно понять, было 2.19 ночи.
"Наташа, куда ты полезла. Наташа", - говорила Ирина.
Дочь после того, как совершила "преступление", в танце начала уходить, но споткнулась и упала, после чего мама засмеялась.
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"Концовка... А печенье было для видео, как вы поняли", - написала Наташа на сторис.
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