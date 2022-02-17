Як пише Politka.net, кадрами із закулісся поділилася дружина Ткача і мама маленької Лізи, Вікторія. Вона розповіла, що зйомки, в яких взяла участь Ліза, проходили ще у вересні. Як відомо, Ткач сидить у журі проекту разом зі своїм колегою Євгеном Кошовим. Тому, дочка гумориста зібралася на шоу потайки від тата.

"Ну нарешті я можу кричати про це на все горло. Моя дівчинка брала участь у "Розсміши коміка". Пишаюся. Зйомка проекту була у вересні. Того дня наш татко поїхав дуже рано на зйомку! І як тільки ми закрили за ним двері, відразу ж посадили всіх бабусь і дідусів на диван, щоб зробити фінальний прогончик", - написала в сторіз Вікторія.

Вона розповіла, що перед знімальним павільйоном їм з донькою довелося припаркуватися якнайдалі, щоб тато випадково не помітив Лізу раніше, ніж вона вийде на сцену. Потім вони опинилися в найдальшій гримерці і чекали ще хвилин 40.

Тому, поява Лізи на сцені стало для Ткач справжнім сюрпризом.

"Я гризла нігті сидячи в залі. А наш тато в цей момент був в шоці і навіть не підозрює, що на нього чекає", - похвалилася Вікторія, показавши кадри зі своїм здивованим чоловіком.

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