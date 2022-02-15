Известный украинский комик и актер вместе со свой семилетней дочкой умилили Владимира Дантеса и не только, появилось видео.

Как сообщает Politeka.net, дочь актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Лиза пришла на шоу «Рассмеши комика», где ее отец вместе с Евгением Кошевым выступают в качестве жюри. Видео выступления дочки показала супруга артиста Виктория Ткач на своей странице в Инстаграм.

«Вооот она, моя девочка ..💛❤💛 Моя гоооордость…😍!!!)))) Как же сильно она хотела , чтобы всё получилось… И победить конечно хотелось, но это не было первоначальной целью!!! Главное, что хотела Лизи, безумно удивить и порадовать папочку», - отметила Виктория.

Также она рассказала, что Юрий Ткач не знал, что дочка готовится принять участие в шоу, репетировали они в его отсутствие.

Судя, по реакции Лизе вполне удалось удивить и растрогать отца. Не сдержался и ведущий шоу Владимир Дантес.

«Юра, я скажу тебе такую вещь, что когда я сейчас смотрю вот в мониторы и вижу твою глаза, вот в такие моменты хочется ребенка, реально. Потому что я не знаю, как вы видите, я тут вижу эти слезы… Он просто невероятный. Спасибо, Юра тебе», - сказал муж Нади Дорофеевой.

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