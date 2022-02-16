В сети показали очаровательные кадры с актерами Квартал 95 и их вторыми половинками, приурочив эти снимки ко Дню святого Валентина.

Как сообщает Politeka.net, на странице студии "Квартал 95" в Instagram опубликовали очаровательные черно-белые фотографии комиков с их вторыми половинками. Эту публикацию приурочили ко Дню святого Валентина.

Так, среди снимков можно увидеть счастливого Юрия Ткача, который в последние годы стал неотъемлемой частью коллектива. На снимке он крепко прижимается к своей красотке-жене Виктории, которая родила ему дочь Лизу.

На втором снимке можно увидеть Евгения Кошевого, который застыл в поцелуе со своей женой Ксенией, с которой растит двух дочек – Варвару и Серафиму.

Дальше идет милый снимок актрисы "Квартал 95" Елены Кравец с ее мужем Сергеем, с которым они живут в браке уже 20 лети растят троих деток.

Также в публикации есть фотография Степана Казанина с рыжеволосой красоткой-женой Натальей, пара воспитывает сына-подростка.

Пользователи в комментариях начали обсуждать снимки: "Хватит дразнить обычных людей", "Какие вы все классные", "Счастливые и красивые", "Всем счастья, ребята, вы супер", "Красивые", "Happy Valentine’s Day to y’all!", "Какие красивые".

Напомним, Ткач из "Квартал 95" показал редкие кадры с людьми, которые его вырастили: "Задушевные разговоры".

Как сообщала Politeka, Казанин из "Квартал 95" не сдержал чувств рядом с Мирзояном, все попало на камеру: "Это про любовь".

Также Politeka писала, что Елена Кравец уехала на отдых без мужа и детей, что произошло: "Впервые в жизни...".