Юрий Ткач с Евгением Кошевым из "Квартал 95", а также мужем Дорофеевой Дантесом впечатлили видом на новых фото.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой и Юрий Ткач - успешные украинские юмористы и звезды студии "Квартал 95". Артисты сейчас являются судьями проекта "Рассмеши комика". А в новом сезоне в качестве ведущего был приглашен Владимир Дантес. На страничке Ткача в Инстаграм появились совместные фотографии трио.

На новых кадрах Юрий Ткач был вместе Евгением Кошевым, а между ними расположился с микрофоном Владимир Дантес. Все трое улыбались, впечатляя видом. Также Юрий добавил еще несколько фото, показывая, как прошли съемки очередного эпизода "Рассмеши комика".

"Трио разных с Рассмеши Комика

14 февраля, 19:00", - написал Ткач.

Фанаты, включая победителя "Холостяка" Александра Эллерта, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Фото огонь", "Не очень шоу …".

Напомним, Ткач из "Квартал 95" показал редкие кадры с людьми, которые его вырастили

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