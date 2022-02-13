Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой и Юрий Ткач - успешные украинские юмористы и звезды студии "Квартал 95". Артисты сейчас являются судьями проекта "Рассмеши комика". А в новом сезоне в качестве ведущего был приглашен Владимир Дантес. На страничке Ткача в Инстаграм появились совместные фотографии трио.
На новых кадрах Юрий Ткач был вместе Евгением Кошевым, а между ними расположился с микрофоном Владимир Дантес. Все трое улыбались, впечатляя видом. Также Юрий добавил еще несколько фото, показывая, как прошли съемки очередного эпизода "Рассмеши комика".
"Трио разных с Рассмеши Комика
14 февраля, 19:00", - написал Ткач.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Оборвалась жизнь легенды рок-музыки и основателя культовой группы: сын раскрыл причину трагедии
Тринчер в кружевном белье показала свои новые прелести во всей красе: "Это вообще вау"
Не стало украинского актера, который сыграл во многих известных советских фильмах: "Ушел Толик"
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
Фанаты, включая победителя "Холостяка" Александра Эллерта, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Фото огонь", "Не очень шоу …".
Напомним, Ткач из "Квартал 95" показал редкие кадры с людьми, которые его вырастили
А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина оконфузилась перед звездой "Квартал 95" Юрием Ткачом
Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" решилась на честный разговор о лишних килограммах