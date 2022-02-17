Как пишет Politka.net, кадрами из закулисья поделилась жена Ткача и мама маленькой Лизы, Виктория. Она рассказала, что съемки, в которых приняла участие Лиза, проходили еще в сентябре. Как известно, Ткач сидит в жюри проекта вместе со своим коллегой Евгением Кошевым. Поэтому, дочь юмориста собралась на шоу в тайне от папы.

«Ну наконец-то я могу кричать об этом во все горло. Моя девочка принимала участие в «Рассмеши комика». Горжусь. Съемка проекта была в сентябре. В тот день наш папочка уехал очень рано на съемку! И как только мы закрыли за ним дверь, сразу же усадили всех бабушек и дедушек на диван, чтобы сделать финальный прогончик», - написала в Сториз Виктория.

Она рассказала, что перед съемочным павильоном им с дочкой пришлось припарковаться как можно дальше, чтобы папа случайно не заметил Лизу раньше, чем она выйдет на сцену. Затем они оказались в самой дальней гримерке и ждали еще минут 40.

Поэтому, появление Лизы на сцене стало для Ткача настоящим сюрпризом.

«Я грызла ногти сидя в зале. А наш папа в этот момент был в шоке и даже не подозревает, что его ждет», - похвасталась Виктория, показав кадры со своим удивленным мужем.

Напомним, как выглядят вторые половинки Елены Кравец, Кошевого и других звезд "Квартала 95".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" с дочкой растрогали мужа Дорофеевой Дантеса.

Также Politeka писала, что Ткач, Кошевой и Дантес показали, что подготовили для украинцев.