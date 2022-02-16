Як пише Politeka.net, ранкове фото з'явилося в Instagram Ірини Монатік. Як відомо, зіркова пара лише рік тому вперше показала обличчя своїх дітей. Відтоді соціальні мережі Дмитра та Ірини рясніють кадрами з їхніми дітьми.

Відзначимо, що Дмитро Монатік є зразковим сім'янином і постійно викликає захват шанувальників своїм ставленням до дружини і сім'ї. На свіжому фото Ірина показала своїх синочків Данила і Платона в яскравих толстовках. Вони обіймалися і з радістю позували для фото мамі.

"Доброго ранку", - коротко підписала фото Ірина.

У коментарях дружині артиста залишили масу теплих слів. Шанувальники прийшли в захват від фото Монатиків-молодших.

"Після фотографій цих красенів, я починаю хотіти синів», "Найдобріші", "MiniMonatiki", "Ну не надивитися на сонечок цих", "Боже, які хорошки!", "Сонячні хлопчики", "ідеальна команда", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що діти Монатіка дуже схожі між собою, хоч у них і є різниця у віці.

Нагадаємо, що Ірина Монатік вразила Дорофєєву і Нікітюк кадрами: "Адже так вміє лише він".

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