Як пише Politeka.net, Ірина Демічева - дружина Дмитра Монатіка, якому народила двох синів. Ірина у своєму Instagram до Дня Святого Валентина написала чуттєвий пост і додала сімейні фото:
"Любов обов'язково врятує світ. Це почуття завжди дарує крила і віру в завтрашній день. Від щирого серця, завжди всім щиро бажаю зустріти свою людину з яким всі радості взаємної любові відчувати протягом усього життя! Я дякую Всесвіту і Всевишньому за Монатіка. Люблю тебе, мій дорогий, безмежно!
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Монатік, Надя Дорофєєва, Сніжана Бабкіна, Лілія Яма, Санта Дімопулос, а також Фанати поставили лайки і написали коментарі під публікацією:
"Прекрасні люди! Нехай кожен день в любові", " Ваша любов нескінченна. Приклад. Обожнюю", " найулюбленіша сім'я! Приклад величезної і нескінченної любові", " Хай буде так, Ірочка !!!! Любов все переживе, все вилікує і все буде добре !!!!!".
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