Дружина продюсера і виконавця Дмитра Монатіка Ірина показала сімейні знімки і освідчилася в коханні зірковому чоловікові.

Як пише Politeka.net, Ірина Демічева - дружина Дмитра Монатіка, якому народила двох синів. Ірина у своєму Instagram до Дня Святого Валентина написала чуттєвий пост і додала сімейні фото:

"Любов обов'язково врятує світ. Це почуття завжди дарує крила і віру в завтрашній день. Від щирого серця, завжди всім щиро бажаю зустріти свою людину з яким всі радості взаємної любові відчувати протягом усього життя! Я дякую Всесвіту і Всевишньому за Монатіка. Люблю тебе, мій дорогий, безмежно!

Сьогодні у нього концерт в Ташкенті, не пропустіть, впевнена там буде неймовірно круто! Адже так вміє лише він "

Монатік, Надя Дорофєєва, Сніжана Бабкіна, Лілія Яма, Санта Дімопулос, а також Фанати поставили лайки і написали коментарі під публікацією:

"Прекрасні люди! Нехай кожен день в любові", " Ваша любов нескінченна. Приклад. Обожнюю", " найулюбленіша сім'я! Приклад величезної і нескінченної любові", " Хай буде так, Ірочка !!!! Любов все переживе, все вилікує і все буде добре !!!!!".

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