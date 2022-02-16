Как пишет Politeka.net, утреннее фото появилось в Инстаграм Ирины Монатик. Как известно, звездная пара лишь год назад впервые показала лица своих детей. С тех пор социальные сети Дмитрия и Ирины пестрят кадрами с их детьми.
Отметим, что Дмитрий Монатик является образцовым семьянином и постоянно вызывает восторг поклонников своим отношением к жене и семье. На свежем фото Ирина показала своих сыночков Даниила и Платона в ярких толстовках. Они обнимались и с радостью позировали для фото маме.
«Доброе утро», - коротко подписала фото Ирина.
В комментариях жене артиста оставили массу теплых слов. Поклонники пришли в восторг от фото Монатиков-младших.
«После фотографий этих красавчиков, я начинаю хотеть сыновей», «Добрейшее», «MiniMonatiki», «Ну не наглядеться на солнышек этих», «Боже, какие хорошки!», «Солнечные мальчики», «Идеальная команда», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что дети Монатика очень похожи между собой, хоть у них и есть разница в возрасте.
Напомним, что Ирина Монатик впечатлила Дорофееву и Никитюк кадрами: "Ведь так умеет лишь он".
Как сообщала Politeka, Ирина Монатик похвасталась образом на голливудской Аллее славы: «Это так красиво!».
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