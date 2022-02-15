Як передає Politeka.net, популярний український артист Дмитро Монатік вже близько 7 років у шлюбі з Іриною Демічевої, яка є директором його проекту. Як відомо, Дмитро Монатік з дружиною виховують двох синів-Платона і Данила.

Дружина Монатіка активно веде свою сторінку, де ділиться цікавими подробицями життя.

"Оптимізм - мій перманентний стан життя, виключаючи останню парочку днів. Але я намагаюся 💪❤🔥» - написала дружина артиста.

Дружина Монатіка показала фото, на якому позувала в касній футболці з недбалими пучком на голові.

"Іришенька Ти мій приклад Вічного вогню, моя людина року перманентно🙌 🔥❤ люблю тебе і захоплююся! Світло множить світло ❤ і без хмар його не буває", - відреагувала на пост Ірини Демічевої відома візажист Олена Бушинська.

Також на пост відреагувала екс - "ВІА Гра" Віра Брежнєва і фотограф шоу "Супермодель по-українськи" Соня Плакидюк.

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