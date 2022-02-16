Дружина відомого музиканта і продюсера Дмитра Монатіка вирішила поділитися з шанувальниками спогадами про свій відпочинок в США.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ірини Монатік з'явилися кадри, зроблені в Лос-Анджелесі. На одному фото вона козирнула стильним видом на голлівудській Алеї зірок, а на другому зворушила всіх видом сім'ї в полоном складі.

"Спогади - фантастична здатність людини, переглядаючи фотографії я навіть пам'ятаю запахи, смаки, музику, яка грала в той момент, наш настрій, жарти, переживання... Правду кажуть, знання і спогади ніхто ніколи не зможе у вас відібрати, тому їх потрібно якомога більше збирати протягом життя і саме на них витрачати свої заощадження!",- зазначила Ірина.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Ваша сім'я - це так гарно!", "Обожнюю переглядати "старі фотографії". Це незабутні спогади, що наповнюють нас емоціями", "Майже скрізь з дітками. Зразкова сім'я. Молодці", - пишуть користувачі Мережі.

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