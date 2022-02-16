Переможець вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім подарував позитивний настрій і дав українцям мудру пораду, яка має допомогти всім.

16-річний Муаяд Абдельрахім завоював перемогу на шоу "Співають всі", повідомляє Politeka.net. Примітно, що за кілька років до цього юний співак спробував удачу в шоу "Голос. Діти", однак тоді хлопчик сильно рознервувався і не зміг підкорити виконанням тренерів.

Після перемоги на "Співають всі" юний артист активно розвиває творчість і веде сторінку в Instagram. У постах він розповідає про найважливіші події у своєму житті і ділиться спостереженнями.

Так в одному з нових відео Муаяд позував в домашній обстановці, коли дивився в телефон і сміявся.

"Частіше посміхайтеся! Посмішка, як і любов, врятує світ😉", - поділився мудрістю співак.

За дві години публікація зібрала понад 200 лайків і багато коментарів.

"Ти дуже позитивний! І я посміхнулася🌞 👍 💞 👏 👏 👏", " твоя посмішка це щастя!!!🥰 🌞 🤩 ", "Що за милість:)", "Боже, як мило, аж око радіє і мені стало весело, посмішка не сходить з обличчя вже 3 хвилини...улюбленець ти супер ♥️💋🔥💋💋💋", "як радісно дивитися коли люди посміхаються☺️", - написали користувачі Мережі.

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