Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим является известным украинским певцом. 16-летний парень победил на проекте "Співають всі", где была главной судьей Наталья Могилевская. Теперь за Муаядом следят тысячи украинцев в Инстаграм, где молодой артист делится многим интересным.

В этот раз Муаяд опубликовал видео, на котором исполнял свою первую сольную песню "Instagram".

"Премьера песни Instagram!!!

Полная версия по ссылке в описании моего профиля или в сторис.

Это уже не ремейк! Это уже моя сольная песня!

Я благодарен @omut_official который после шоу "Співають всі" решил подарить мне эту песню. Когда я это услышал, я был в шоке! Как оказалось, Дима написал ее еще 3 года назад. Но почему-то не выпускал. И при встрече на одном из мероприятий он сказал: "Муаяд! У меня есть для тебя песня и я тебе ее дарю! Ты дашь ей жизнь", - написал Муаяд.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Поздравляю, песня огонь", "Класс. Круто", "Очень красиво, голос- супер! Молодец!", "Ты огромный молодец! Поздравляю с премьерой", "Ну вот и дождались, поздравляем с премьерой !!! Тандем у Вас вышел шикарный - автор, певец, аранжировка".

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