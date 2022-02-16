Победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим подарил позитивное настроение и дал украинцам мудрый совет, который должен помочь всем.

16-летний Муаяд Абдельрахим завоевал победу на шоу "Співають всі", сообщает Politeka.net. Примечательно, что за несколько лет до этого юный певец пытал удачу в шоу "Голос. Діти", однако тогда мальчик сильно разнервничался и не смог покорить исполнением тренеров.

После победы на "Співають всі" юный артист активно развивает творчество и ведет страницу в Инстаграм. В постах он рассказывает о самых важных событиях в своей жизни и делится наблюдениями.

Так в одном из новых видео Муаяд позировал в домашней обстановке, смотрящим в телефон и смеющимся.

"Чаще улыбайтесь! Улыбка, как и любовь, спасет мир😉", - поделился мудростью певец.

За два часа публикация собрала более 200 лайков и много комментариев.

"Ты очень положительный! И я улыбнулась 🌞👍💞👏👏👏", "Твоя улыбка это СЧАСТЬЕ!!!🥰🌞🤩", "Что за милость :)", "Боже, как мило, аж глаз радуется и мне стало весело, улыбка не сходит с лица уже 3 минуты...любимчик ты супер ♥️💋🔥💋💋💋", "Как радостно смотреть когда люди улыбаются 💕✨✨☺️", - написали пользователи Сети.

Напомним, 16-летний победитель "Співають всі" рассказал о своей неудаче и реакции Осадчей

Как сообщала Politeka, победитель "Співають всі" Муаяд отправился в военкомат

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