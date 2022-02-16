16-летний певец Муаяд Абдельрахим, победивший на проекте "Співають всі", показал себя и рассказал, зачем похид в военкомат.

Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим - известный украинский певец, который в прошлом году победил на шоу "Співають всі", где была главной судьей Наталья Могилевская. А недавно звезда презентовал свою первую песню, которая называется "Инстаграм". А на новых сторис в блоге Муаяд показал себя и рассказал, зачем ему понадобилось идти в военкомат.

"Иду забирать характеристику для военкомата", - написал Муаяд.

Звезда стоял перед зеркалом в лифте, сделав селфи.

На следующем сторис Абдельрахим уже был на улице.

"Иду в колледж забирать документы с характеристикой моей", - написал Муаяд.

Звезда был с беспроводными наушниками и снимал себя.

"А уже после этого ближайшие дни я буду идти в военкомат отдавать все документы", - написал артист.

"Уже подошел к колледжу и совсем скоро заберу характеристику и пойду домой собирать документы", - добавил Муаяд на следующем сторис.

А на итогом сторис Абдельрахим показал, как идет обратно уже с документами.

"Забрал документ и уже иду домой собирать остальные документы. Пожелайте мне удачи", - написал артист.

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