Как пишет Politeka.net, Муаяд Абдельрахим - известный украинский певец, который в прошлом году победил на шоу "Співають всі", где была главной судьей Наталья Могилевская. А недавно звезда презентовал свою первую песню, которая называется "Инстаграм". А на новых сторис в блоге Муаяд показал себя и рассказал, зачем ему понадобилось идти в военкомат.
"Иду забирать характеристику для военкомата", - написал Муаяд.
Звезда стоял перед зеркалом в лифте, сделав селфи.
На следующем сторис Абдельрахим уже был на улице.
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"Иду в колледж забирать документы с характеристикой моей", - написал Муаяд.
Звезда был с беспроводными наушниками и снимал себя.
"А уже после этого ближайшие дни я буду идти в военкомат отдавать все документы", - написал артист.
"Уже подошел к колледжу и совсем скоро заберу характеристику и пойду домой собирать документы", - добавил Муаяд на следующем сторис.
А на итогом сторис Абдельрахим показал, как идет обратно уже с документами.
"Забрал документ и уже иду домой собирать остальные документы. Пожелайте мне удачи", - написал артист.
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