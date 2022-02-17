Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча Катерина Осадча, яка веде авторську програму «Світське життя», поділилася цікавими кадрами в Instagram.

16 лютого в Національному палаці мистецтв "Україна" відбулася музична премія "Українська Пісня року", організаторами якої є Михайло Поплавський і Олег Винник. На заході зібралося безліч українських зірок, і звичайно ж, Катерина Осадча не могла його пропустити.

На сторінці проекту "Світське життя" з'явилися цікаві кадри з Осадчої і співачкою Тіною Кароль, яка нещодавно стала завідуючою кафедрою естрадного співу в Київському університеті культури. Обидві артистки позували в ефектних чорних сукнях з розрізами. Вони покрутилися перед камерами, піднявши ніжки.

Зазначимо, Тіна Кароль була співведучою заходу разом з Михайлом Поплавським.

Не обійшлося і без виступу співачки.

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