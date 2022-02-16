Как сообщает Politeka.net, популярные телеведущие Катерина Осадчая и Юрий Горбунов являются довольно популярной парой среди звезд шоу-бизнеса, за жизнью артистов следят многие тысячи полконников. ОНи не говорят много о личном, не скандалят на публике и не устраивают скандалы с другими.

Чаще всего на праздники пара отправляется в какое-либо курортное место и хорошо проводит время. Также Осадчая с Горбуновым часто летает на отдых, где балует детей не только экскурсиями.

В этот раз, по случаю Дня всех влюбленных Катерина вместе с мужем отправилась на романтичный отдых в СПА. Там они понежились у бассейна, занялись полезными для кожи и тела процедурами, а также успели сделать несколько интересных фото. Осадчая также засветила фигуру в синем купальнике, не скрывая себя от камер.

"Э, Катя. Спа день - День святого Валентина" - пишет под кадрами артистка.

"Поймал русалку" - пишет также Горбунов.

Ранее Горбунов опубликовал на своей странице в Instagram романтичные кадры с любимой женой Катей Осадчей и написал нежные слова признаний и благодарности.

На снимках Юрий и Катя запечатлены на прогулке в Париже, куда недавно летали на пару дней отдохнуть. Как видно, на снимках пара выглядит счастливой и влюбленной, а солнечная погода только добавляет красок этим кадрам. На одном из фото звездные телеведущие сняты на фоне главной достопримечательности Парижа Эйфелевой башни вечером, когда она красиво подсвечена.

Напомним, Горбунов на зимней прогулке показал, как выглядит Осадчая без макияжа: честное фото.

Как сообщала Politeka, Горбунов, вернувшись в Украину, засветился с Дзидзьо: "Все на работу!".

Также Politeka писала, что Катя Осадчая после променада в Париже удивила планами: "Новое вдохновение".