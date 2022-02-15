Известная певица Тина Кароль в День всех влюбленных показала своего главного в жизни мужчину, с которым провела этот день.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая была судьей Нацотбора на Евровидение и обескуражила всех нескромным образом для съемок, часто радует поклонников яркими публикациями на свое странице в Instagram. Так, в этот раз в сторис звезда показала своего главного мужчину, с которым провела День святого Валентина.

На кадре Тина показала себя и своего сына Вениамина, они запечатлены в машине. Звезда появилась перед камерой в скромном не сценическом образе, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только довольная улыбка. В руках певица держит красные цветы.

"Моя святой ВаленТинчик. Такое счастье", - подписала сторис Тина.

Отметим, что сын Кароль Вениамин родился в ее браке с продюсером Евгением Огиром. К сожалению тяжелая болезнь унесла жизнь мужа певицы, они пробыли в браке всего пять лет, после чего артистка растит сына одна. Сейчас 13-летний Вениамин живет и учится в Великобритании, но часто бывает дома и проводит время со звездной мамой.

Напомним, Тина Кароль появилась на улице в одной ночнушке с кружевами, фото: "Просыпаться не захочешь".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль после скандального Нацотбора показала свой образ во всей красе: "Это что-то невозможное!".

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