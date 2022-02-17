Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Екатерина Осадчая, которая ведет авторскую программу «Світське життя», поделилась интересными кадрами в Инстаграм.
16 февраля в Национальном Дворце искусств "Украина" состоялась Музыкальная премия "Украинская песня года", организаторами которой являются Михаил Поплавский и Олег Винник. На мероприятии собралось множество украинских звезд, и конечно же, Екатерина Осадчая не могла его пропустить.
На странице проекта «Світське життя» появились интересные кадры с Осадчей и певицей Тиной Кароль, которая недавно стала заведующей кафедрой эстрадного пения в Киевском университете культуры. Обе артистки позировали в эффектных черных платьях с разрезами. Они покрутились перед камерами, подняв ножки.
Отметим, Тина Кароль была соведучей мероприятия вместе с Михаилом Поплавским.
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Не обошлось и без выступления певицы.
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