Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Екатерина Осадчая, которая ведет авторскую программу «Світське життя», поделилась интересными кадрами в Инстаграм.

16 февраля в Национальном Дворце искусств "Украина" состоялась Музыкальная премия "Украинская песня года", организаторами которой являются Михаил Поплавский и Олег Винник. На мероприятии собралось множество украинских звезд, и конечно же, Екатерина Осадчая не могла его пропустить.

На странице проекта «Світське життя» появились интересные кадры с Осадчей и певицей Тиной Кароль, которая недавно стала заведующей кафедрой эстрадного пения в Киевском университете культуры. Обе артистки позировали в эффектных черных платьях с разрезами. Они покрутились перед камерами, подняв ножки.

Отметим, Тина Кароль была соведучей мероприятия вместе с Михаилом Поплавским.

Не обошлось и без выступления певицы.

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Как сообщала Politeka, Осадчая впечатлила видом в вышиванке, обратившись к украинцам: "Мы показываем всему миру..."

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