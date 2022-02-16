Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - популярная украинская ведущая на ТВ. Звезда жената на Юрии Горбунове, который сегодня, в "День единения", поддержал украинцев.
"С Днем Единения! Украина! Никто никогда не должен нам рассказывать как нам жить, с кем дружить, куда поступать и на каком языке разговаривать!".
Катя решила не отставать от звездного супруга и тоже поддержала украинцев.
"Единство – так важная для нас всех сейчас вещь. Единство мнений, единство действий, единство в умении не паниковать. Мы показываем всему миру, что нас не сломить, мы умеем стоять за себя и не убегать, когда пугают со всех сторон! С Днем Единства", - написала Осадчая.
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Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"За мир во всем Мире", "Очень сильно красивая девушка", "Вышиванка вау", "Слава Богу! Слава Украине! Слава украинскому народу и его защитникам!".
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А еще Politeka сообщала, что Осадчая с Кухар поразили видом на совместной прогулке по Львову
Также Politeka писала, что Юрий Горбунов растрогал романтичными кадрами с Осадчей в Париже