Телеведущая Катя Осадчая, жена Юрия Горбунова, показала себя и обратилась к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - популярная украинская ведущая на ТВ. Звезда жената на Юрии Горбунове, который сегодня, в "День единения", поддержал украинцев.

"С Днем Единения! Украина! Никто никогда не должен нам рассказывать как нам жить, с кем дружить, куда поступать и на каком языке разговаривать!".

Катя решила не отставать от звездного супруга и тоже поддержала украинцев.

"Единство – так важная для нас всех сейчас вещь. Единство мнений, единство действий, единство в умении не паниковать. Мы показываем всему миру, что нас не сломить, мы умеем стоять за себя и не убегать, когда пугают со всех сторон! С Днем Единства", - написала Осадчая.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"За мир во всем Мире", "Очень сильно красивая девушка", "Вышиванка вау", "Слава Богу! Слава Украине! Слава украинскому народу и его защитникам!".

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