Український співак Віталій Козловський, який намагається підтримувати хороші стосунки з усіма колегами, ризикнув попросити вибачення у артистки Насті Приходько, яка вже давно затаїла на нього образу.

Так, 36-річний Козловський зробив це в ефірі програми "Зірковий шлях", передає Politeka.net.

"Я хочу вибачитися перед Настею Приходько за те, що я колись сказав на неї щось образливе. Я забираю свої слова назад", - заявив Віталій.

До Приходько дійшов цей меседж, і вона відповіла в своїх "сторіз" в Instagram, репостнув фрагмент з вибаченнями Козловського.

"По-чоловічому прощаю!", - додала Настя.

Нагадаємо, ведуча "Зіркового шляху" запитала в Козловського, чи було так, що з кимось із колег у нього склалися відразу негативні відносини.

"Я в принципі завжди з усіма був в хороших відносинах. Єдине, нещодавно я побачив, мені прислали показали, відгук Насті Приходько, яка на мене образилася в якомусь там 2010 році за якийсь мій вислів. Ми всі, артисти, люди емоційні і можемо дати собі якусь слабинку і щось сказати на емоціях...", - пояснив Віталій.

До цього, в інтерв'ю на YouTube-каналі Dorotye, Приходько зізнавалася що "терпіти не може" Козловського.

За словами співачки, приводом для конфлікту послужило висловлювання співака на її адресу: "У нього журналістка запитала: "Як вам запальний характер Приходько? Він каже: "У неї іноді бувають трабли з головою". Я йому це запам'ятала".

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