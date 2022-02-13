Как передает Politeka.net, Виталий Козловский является известным украинским артистом. На своей странице в Инстаграм артист опубликовал новую серию фото. На кадрах он предстал в стильном костюме с синим акцентом. А под фото он решил высказаться о своей новой работе, которая была первой за последнее время, за которую можно гордиться.

""Потерять" веру в себя и в те песни, что пою – это мне очень знакомо… Ведь жил и делал в унынии более 10 лет. Это как будто в отношениях, но ничего не чувствовать, быть со стеклянным, неодушевленным сердцем… Но все коренным образом изменилось год назад с появлением «Мала, танцуй». Которая возродила во мне веру в себя, в свой голос и дала большую порцию вдохновения. Это долгая и личная история, переплетенная с творчеством. И это, пожалуй, первая работа за очень долгое время, которой я о себе тихонько в душе (шепотом) горжусь 🙈 Спасибо всем, кто верит, слышит, помогает и поддерживает! Love you all", — высказался Виталий Козловский.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Верим в тебя и знаем, что все получится!", "Стильно", "4 последних фотографии просто в сердце", "В себя нужно верить всегда, это помогает в жизни, и тогда все удается. Ты молодец! Горжусь", "Каждому человеку дается столько испытаний, сколько Он может выдержать. Твоя сила в каждом Шаге с Любовью".

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